Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 9,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 9,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 827'184 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Bei 22,20 USD erreichte der Titel am 20.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 134,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2026 Kursverluste bis auf 8,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 5,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 16.11.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.85 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2027.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,172 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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