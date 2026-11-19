|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend südwärts
Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 9,48 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 9,48 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 9,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 827'184 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Bei 22,20 USD erreichte der Titel am 20.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 134,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2026 Kursverluste bis auf 8,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 5,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 16.11.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.85 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2027.
Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,172 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
BYD, Xiaomi, Xpeng & Co. erobern die IAA: Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch
XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt
Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xpeng
|
19.11.26
|Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.11.26
|Ausblick: Xpeng stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
|
23.08.26
|Ausblick: Xpeng gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.08.26
|Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Xpeng says China close to building ‘killer’ rival to Tesla Model Y (Financial Times)
|
27.05.26
|Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Xpeng am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.