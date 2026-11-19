Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 9,66 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 9,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 400'671 Xpeng-Aktien.

Am 20.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,20 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 129,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2026 Kursverluste bis auf 8,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,40 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 16.11.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 3.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.85 Mrd. USD umgesetzt.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 23.03.2027 präsentieren. Xpeng dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,172 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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