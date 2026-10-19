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19.10.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit Kursabschlägen

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 9,22 USD.

Xpeng
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Um 20:26 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,22 USD ab. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,21 USD nach. Bei 9,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 266'998 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 206,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2026 (9,19 USD). Abschläge von 0,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Am 24.08.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -2,712 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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