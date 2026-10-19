Xpeng Aktie News: Xpeng stabilisiert sich am Montagnachmittag

Die Xpeng-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 9,23 USD. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,38 USD an. Bei 9,23 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,34 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 96'391 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD. 205,85 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2026 bei 9,19 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 0,49 Prozent Luft nach unten.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,712 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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