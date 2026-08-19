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19.08.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Mittwochabend positiv

Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Mittwochabend positiv

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xpeng-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,95 USD.

Xpeng
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Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 11,95 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 12,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262'500 Xpeng-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. 136,23 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.08.2026 bei 11,50 USD. Mit einem Kursverlust von 3,77 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 28.05.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -13,37 Prozent auf 1.88 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 24.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Xpeng.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,426 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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