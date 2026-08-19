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19.08.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag im Plus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,82 USD nach oben.

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Die Xpeng-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,82 USD. Den Tageshöchststand markierte die Xpeng-Aktie bei 11,91 USD. Bei 11,88 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 88'655 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 58,13 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2026 Kursverluste bis auf 11,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 2,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 28.05.2026. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.88 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 24.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2027 erwartet.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,426 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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