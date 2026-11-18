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18.11.2026 20:27:14
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend mit Kursverlusten
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 9,95 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die Xpeng-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,95 USD ab. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 9,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 USD. Bisher wurden via New York 1'032'465 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,92 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,30 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,95 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,10 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Xpeng gewährte am 16.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,06 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 3.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.85 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 23.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Xpeng-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 23.11.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -3,094 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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