Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 10,00 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,17 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,05 USD. Bisher wurden heute 513'813 Xpeng-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,92 USD erreichte der Titel am 19.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 129,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2026 (8,95 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 10,55 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Am 16.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.85 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 23.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,094 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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