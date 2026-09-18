Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend leichter

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend leichter

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,57 USD ab.

Xpeng
8.76 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 10,57 USD nach. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 10,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,84 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 411'934 Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 62,56 Prozent niedriger. Am 16.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 3,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,659 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen

Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen


Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Xpeng

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten