Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend leichter

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 10,57 USD nach. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 10,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,84 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 411'934 Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 62,56 Prozent niedriger. Am 16.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 3,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,659 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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