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18.09.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,68 USD zu.

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Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 10,68 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 10,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 234'331 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 164,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 10,17 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 4,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Xpeng veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,659 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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