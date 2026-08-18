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18.08.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Abend nach

Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 11,78 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,4 Prozent auf 11,78 USD ab. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 11,72 USD. Bei 11,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 820'753 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 139,64 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2026 auf bis zu 11,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 28.05.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.88 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Xpeng.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,359 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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