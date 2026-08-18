Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 11,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 11,82 USD. Bei 11,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 232'005 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 57,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,50 USD fiel das Papier am 14.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 28.05.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -13,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Xpeng-Bilanz für Q2 2026 wird am 24.08.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,359 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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