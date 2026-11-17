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17.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 10,02 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 10,02 USD. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 10,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,88 USD. Zuletzt wechselten 304'650 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Am 18.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 138,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2026 Kursverluste bis auf 8,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 11,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 23.03.2027 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 23.11.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,881 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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