Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Donnerstagabend ins Plus

Das Papier von Xpeng legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 10,69 USD. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,83 USD an. Bei 10,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 549'799 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Mit einem Zuwachs von 164,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 10,17 USD. Mit Abgaben von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 24.08.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2.90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,81 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,659 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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