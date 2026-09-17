Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag stärker

Die Xpeng-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 10,79 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 10,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 302'167 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 161,63 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,79 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,659 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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