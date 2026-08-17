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17.08.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Montagabend an Fahrt

Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Montagabend an Fahrt

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 12,24 USD zu.

Xpeng
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Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:26 Uhr 4,6 Prozent. Bei 12,30 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,86 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 672'721 Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD. 130,64 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 6,05 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 28.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -13,37 Prozent zurück. Hier wurden 1.88 Mrd. USD gegenüber 2.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Xpeng am 24.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Xpeng rechnen Experten am 24.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,359 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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