Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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17.08.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 11,82 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 11,82 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 11,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 126'484 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 138,93 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 11,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 2,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 28.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Xpeng am 24.08.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Xpeng-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 24.08.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,359 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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