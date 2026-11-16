Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 9,76 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 10,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,90 USD. Bisher wurden via New York 1'221'684 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2025 auf bis zu 26,02 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2026 bei 8,95 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,30 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Xpeng am 23.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 23.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,798 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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