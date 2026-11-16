Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,3 Prozent auf 9,87 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 10,07 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 627'590 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2025). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 163,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2026 (8,95 USD). Mit einem Kursverlust von 9,37 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xpeng in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.90 Mrd. USD im Vergleich zu 2.53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.11.2027 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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