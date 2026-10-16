Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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16.10.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 9,54 USD.
Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 9,54 USD nach. Bei 9,48 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 9,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 154'559 Xpeng-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 195,91 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2026 Kursverluste bis auf 9,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,07 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,712 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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