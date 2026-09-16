Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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16.09.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Aufwind
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 10,42 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 10,42 USD zu. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,55 USD zu. Bei 10,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 365'590 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Mit einem Zuwachs von 171,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,17 USD ab. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,659 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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