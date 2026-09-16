Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 10,32 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,26 USD. Bisher wurden heute 107'915 Xpeng-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 173,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 1,50 Prozent Luft nach unten.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2026 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,659 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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