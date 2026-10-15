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15.10.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag höher

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 9,53 USD zu.

Xpeng
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Das Papier von Xpeng konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 9,53 USD. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 9,59 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,47 USD. Bisher wurden heute 298'643 Xpeng-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 196,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 9,19 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Am 24.08.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2026 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -2,712 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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