Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend billiger

Die Xpeng-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 10,27 USD abwärts. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,17 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,40 USD. Bisher wurden via New York 527'400 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 174,88 Prozent wieder erreichen. Bei 10,17 USD erreichte der Anteilsschein am 15.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 1,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,611 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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