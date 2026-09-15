Xpeng Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Xpeng

Um 16:28 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 10,27 USD ab. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,26 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 10,40 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 233'744 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 174,88 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2026). Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 0,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 24.08.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -2,611 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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