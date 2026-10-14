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14.10.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Mittwochabend

Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Mittwochabend

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 9,47 USD.

Xpeng
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Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 9,47 USD. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 9,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 475'799 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 198,26 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2026 Kursverluste bis auf 9,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 3,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Xpeng gewährte am 24.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,712 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Xpeng 7.87 -5.10% Xpeng

Xpeng am 14.10.2026

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