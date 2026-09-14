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14.09.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Aufwind

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Aufwind

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 10,74 USD nach oben.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 10,74 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 10,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,67 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357'118 Stück gehandelt.

Bei 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,96 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 24.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,611 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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