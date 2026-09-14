Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 10,69 USD zu. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 10,80 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 10,67 USD. Zuletzt wechselten via New York 169'112 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 164,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. Am 11.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 3,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.90 Mrd. USD – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,611 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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