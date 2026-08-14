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14.08.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend mit Einbussen

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,69 USD ab.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,69 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 11,65 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264'226 Xpeng-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 141,49 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 28.05.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,10 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -13,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.08.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 24.08.2027.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,319 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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