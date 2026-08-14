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14.08.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag auf rotes Terrain

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 11,72 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,72 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,70 USD aus. Bei 11,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 147'354 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 140,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. Am 13.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,88 Prozent.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 28.05.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.88 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.08.2026 gerechnet. Xpeng dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.08.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,319 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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