Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Verlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,37 USD. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,21 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 606'210 Xpeng-Aktien.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 194,24 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,95 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 4,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 24.08.2026 vor. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 23.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,798 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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