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13.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 9,28 USD nach.
Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 9,28 USD. Im Tief verlor die Xpeng-Aktie bis auf 9,24 USD. Bei 9,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 229'698 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 27,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 66,36 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2026 auf bis zu 8,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 3,56 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Xpeng-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,798 CNY je Xpeng-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Xpeng am 13.11.2026
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