Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Nachmittag ausgebremst

Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 9,61 USD. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,54 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,56 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 253'684 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 193,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2026 auf bis zu 9,19 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2026 erwartet.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -2,712 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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