Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 11,60 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 11,50 USD. Bei 11,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 180'765 Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 143,47 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,50 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,82 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 28.05.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -13,37 Prozent auf 1.88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Xpeng am 24.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Xpeng möglicherweise am 24.08.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -1,319 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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