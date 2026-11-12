Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Abend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 9,46 USD ab. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,42 USD ab. Bei 9,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 715'617 Stück.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 198,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,95 USD fiel das Papier am 31.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 5,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 16.11.2026 präsentieren. Xpeng dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,798 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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