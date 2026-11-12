Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag leichter

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 9,50 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 9,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 420'660 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,20 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 197,00 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 24.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,798 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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