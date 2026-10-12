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12.10.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 9,64 USD.

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Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 9,64 USD. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 9,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,78 USD. Zuletzt wechselten 329'550 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 192,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2026 Kursverluste bis auf 9,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -2,712 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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