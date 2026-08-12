Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend auf rotem Terrain

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 11,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,66 USD aus. Bei 11,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 373'374 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Mit einem Zuwachs von 140,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,54 USD fiel das Papier am 07.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 1,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 28.05.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 1.88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.08.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2027 erwartet.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,319 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen

Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen