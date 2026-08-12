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12.08.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag auf rotes Terrain

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,86 USD abwärts.

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Um 16:28 Uhr rutschte die Xpeng-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,86 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,66 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 220'939 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Gewinne von 138,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 2,66 Prozent sinken.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 28.05.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,10 USD je Aktie generiert. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Xpeng-Bilanz für Q2 2026 wird am 24.08.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Xpeng-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 24.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,319 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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