Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 9,90 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Xpeng-Aktie bis auf 9,79 USD. Bei 9,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 501'334 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 185,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,95 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2026 erreicht. Abschläge von 9,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 24.08.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.11.2027 wird Xpeng schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,798 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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