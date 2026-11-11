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11.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 9,86 USD.
Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 9,86 USD. Die Abwärtsbewegung der Xpeng-Aktie ging bis auf 9,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 234'673 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 186,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 9,28 Prozent Luft nach unten.
Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.
Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Xpeng dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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