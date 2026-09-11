Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Abend positiv

Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:26 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 10,70 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 275'906 Xpeng-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 169,11 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,31 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Xpeng gewährte am 24.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,466 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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