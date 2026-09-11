Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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11.09.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 10,66 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 10,66 USD zu. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 10,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 154'073 Xpeng-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 164,95 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,31 USD. Dieser Wert wurde am 10.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 24.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2026 veröffentlicht.
Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,466 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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