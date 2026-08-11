Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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11.08.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 11,79 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 11,79 USD. Im Tief verlor die Xpeng-Aktie bis auf 11,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,71 USD. Bisher wurden heute 296'709 Xpeng-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 139,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 11,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 2,12 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 28.05.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 1.88 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -13,37 Prozent verringert.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.08.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 24.08.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,319 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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