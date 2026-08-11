Xpeng Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xpeng

Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 11,79 USD abwärts. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,64 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 193'617 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 139,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,54 USD fiel das Papier am 07.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 28.05.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 1.88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.08.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,319 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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