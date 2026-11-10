Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend billiger

Die Xpeng-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 10,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 10,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 785'087 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 180,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2026 bei 8,95 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 12,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.90 Mrd. USD gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Xpeng-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,798 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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