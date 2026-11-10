Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Xpeng-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,17 USD ab. In der Spitze büsste die Xpeng-Aktie bis auf 10,13 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,19 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 306'738 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 28,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 177,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2026 bei 8,95 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,05 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 23.11.2027.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,798 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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