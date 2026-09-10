Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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10.09.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 10,38 USD.
Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 10,38 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 10,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 481'719 Xpeng-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 171,97 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,34 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2026 veröffentlicht.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,466 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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