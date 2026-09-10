Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 10,37 USD nach. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 10,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278'453 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 172,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. Bei 10,34 USD fiel das Papier am 10.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -2,466 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen

Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen