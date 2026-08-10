Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend Verlust reich

Die Xpeng-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 11,98 USD. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,87 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,02 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346'649 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 135,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,54 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 3,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 28.05.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.88 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Xpeng am 24.08.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -1,319 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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